L'asse Lotito-De Laurentiis può essere produttiva per la Salernitana: il punto

E' di ieri l'ufficialità Tomasz Kupisz alla Salernitana: il calciatore è arrivato alla corte di Castori dal Bari, in prestito con diritto di riscatto.

Operazione, questa, che potrebbe portare una sorta di asse tra Claudio Lotito (numero uno della Lazio e co-patron della Salernitana) e la famiglia De Laurentiis, proprietaria sia del Napoli che del Bari.

In tal senso va vista la situazione che pare abbia sbloccato la partenza di Gennaro Tutino, ora alla formazione partenopea ma vicinissimo alla Salernitana, dopo che su di lui erano stati fatti anche sondaggi da svariati altri club di B: un pranzo tra le parti sembra essere stato produttivo anche per affrontare poi la questione legata a Luca Palmiero, il cui futuro è ancora da decidere.

Se questa operazione non dovesse andare in porto, ecco che l'alternativa potrebbe essere rappresentata da Andrea Schiavone del Bari.