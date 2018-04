L'Avellino riparte da Foscarini. Trequartista e due punte il suo credo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dieci stagioni al Cittadella con una promozione in Serie B, una semifinale play off per la Serie A persa e infine una retrocessione a porre fine a una storia che sembrava infinita. Poi un'avventura da subentrante alla Pro Vercelli con la salvezza conquistata che però non vale la confera e un anno in Serie C, a distanza di quasi dieci anni dall'ultima volta, con il Livorno con cui manca la promozione in Serie C. Queste in breve le esperienze più importanti e recenti di Claudio Foscarini, il tecnico chiamato dall'Avellino per dare una svolta a un momento di crisi in cui gli irpini sono scivolati in piena zona salvezza dopo essere partiti con ben altri obiettivi.

Con il nuovo tecnico, se manterrà le sue prerogative tattiche, in difesa cambierà poco con la difesa a quattro che sarà confermata, mentre dalla cintola in su qualcosa muterà. Foscarini infatti ha sempre impostato le sue squadre con un centrocampo a tre più il rifinitore alle spalle di due attaccanti e tutto fa pensare che anche in questa sua nuova avventura non cambi più di tanto con Leonardo Morosini, con Davide Gavazzi in seconda battuta, che dovrebbe diventare uomo fondamentale nello scacchiere tattico, mentre bisognerà capire come gestire le tante ali in rosa – da Salvatore Molina a Bryan Cabezas passando per Soufiane Bidaoui e Armando Vajushi – che nel 4-3-1-2 potrebbero trovare poco spazio a meno di non riciclarsi come mezzali o seconde punte.