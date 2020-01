© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vanta diverse pretendenti, ma Leonardo Mancuso non lascerà l'Empoli. Non almeno in questa sessione di mercato.

Da diverso tempo svariati club stanno monitorando l'attaccante, ma, come sottolineato quest'oggi da La Nazione e pianetaempoli.it, e come poi confermato, la dirigenza toscana vuol far fruttare l'investimento estivo fatto, e non lascerà partire il giocatore.

Salvo cambi in extremis, che appaiono però remoti.