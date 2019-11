L'Empoli saluta l'imbattibilità interna nel campionato di Serie B

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

La legge dei grandi numeri, quella che prima o poi sovverte i dati. Come è successo sabato sera con l’Empoli, che ha chiuso una striscia positiva che lo vedeva imbattuto in casa, per quel che riguarda il campionato di B (quindi escluso lo scorso anno in A), da 23 gare.

I numeri - 15 vittorie e 8 pareggi centrati al “Castellani”, con l’ultimo ko interno da ricercare al lontano 23 settembre 2017, quando il Cittadella fu corsaro in Toscana: non solo, in questo arco di tempo, la squadra è sempre andata a rete, come alla fine ha fatto anche sabato contro il Pescara, che si è però imposto 1-2. Un minimo di consolazione, per una squadra che non sta però vivendo un momento di forma.

Astinenza da vittoria - Classifica compressa quella di B, la vetta dista 8 punti, la zona playout 2. Da questo si capisce quanto sia livellato il torneo, ma i 17 punti finora centrati stanno costando caro alla truppa di Cristian Bucchi, che ha perso terreno. E che non vince dal 28 settembre, quando si impose per 3-0 sul Perugia.

La posizione del mister – In Toscana c’è chi ovviamente vuole la testa del tecnico, chi lo mette e lo vuole sulla graticola. Nel post gara di sabato, però, lo stesso Bucchi si è definito sereno, "Sento la fiducia della società, siamo tutti dispiaciuti per il momento ma la dirigenza ha tutto per valutare il mio lavoro. Noi siamo convinti di lavorare bene, non mi faccio condizionare da quattro gare: devo solo ricaricare i miei ragazzi, hanno solo bisogno di un episodio per girare. Siamo un pugile all'angolo, che ha però voglia di continuare a tirare pugni", le sue parole. Ora la sosta. Poi si vedrà.