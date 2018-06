L'ennesima impresa di Cosmi: l'Ascoli resta in serie B

© foto di Giacomo Morini

Nessuna rete nel doppio confronto fra Ascoli ed Entella nello spareggio per restare in serie B. In virtù del migliore piazzamento in classifica, la squadra di Cosmi si salva e condanna l'Entella alla retrocessione in serie C. Grande merito va al tecnico dei bianconeri Serse Cosmi, che ha saputo trasferire ai suoi giocatore la sua proverbiale grinta. Dopo il ko subito con il Parma lo scorso 16 aprile infatti, il Picchio non ha più perso in campionato: quattro pareggi e due vittorie che hanno permesso al club marchigiano di acciuffare il quintultimo posto, un fattore determinante nel playout con l'Entella.

"Sono trent’anni che sto nel calcio e ho fatto tanto, questa salvezza è molto importante per me. Sono orgoglioso di aver sempre giocato partite vere, da ultimi in classifica siamo andati avanti in una condizione psicologica non facile”, ha detto Cosmi a caldo dopo la sfida, un'altra impresa nella sua lunga carriera. Il girone d'andata dell'Ascoli infatti era stato disastroso, con la serie C che sembrava quasi certa. Poi l'arrivo di Cosmi ed il Picchio ha completato una clamorosa rimonta riuscendo a conquistare la salvezza.

All'Entella non è bastata l'immensa grinta dell'ex capitano biancoceleste Gennaro Volpe, con la Virtus che saluta il campionato cadetto dopo quattro anni.