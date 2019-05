L'ennesimo ribaltone. Palermo di nuovo in B. Polemica playout

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Non poteva finire con niente altro che un nuovo colpo di scena la querelle targata Palermo. Dopo la retrocessione d’ufficio per gli illeciti amministrativi legati alla gestione Zamparini, i rosanero hanno visto, ieri pomeriggio, modificare la sentenza in appello. Niente Serie C, ma una penalizzazione di 20 punti, ovvero quanto serviva per estromettere la formazione di Delio Rossi dalla corsa playoff (peraltro già alle battute finali).

Una presa di posizione, quella della Giustizia Sportiva sui siciliani, che però ha, ovviamente, toccato anche altre società, altre situazioni di classifica. In particolare quelle Venezia, Salernitana e Foggia. Le prime due saranno costrette a giocarsi i playout, ad oltre due settimane di distanza dall’ultima giornata del campionato cadetto, mentre la terza, i Santanelli di Grassona, dopo una lunga attesa saranno costretti alla retrocessione.

Un quadro, questo, che cambia nuovamente il volto della classifica di Serie B, ma che probabilmente sarà sottoposto a nuovi tentativi di stravolgimento. Difficile, infatti, ipotizzare che Salernitana e Venezia non facciano sentire la propria voce (la società del presidente Lotito ha già ventilato l’ipotesi di ricorrere fino al Consiglio di Stato), in ogni sede opportuna.

Nuovi colpi di scena possono, dunque, arrivare anche nei prossimi giorni. Consapevoli di una sola cosa: la stagione sportiva chiude inderogabilmente il 30 giugno ed entro quella data ogni decisione dovrà essere presa. Con o senza nuovi colpi di scena.