L'Entella si affida a all'icona Volpe per provare il tutto per tutto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivato nel 2011 dal Cittadella il centrocampista Gennaro Volpe è stato protagonista della scalata dalla Seconda Divisione fino alla Serie B in un'avventura durata cinque anni (fino alla stagione 2015/16) prima di appendere le scarpette al chiodo e iniziare una carriera sulla panchina partendo dal settore giovanile proprio dell'Entella dove nella scorsa estate è stato chiamato ad allenare l'Under 17. Ora l'occasione con la prima squadra, in un momento delicatissimo in cui l'ex capitano dovrà provare a trasmettere alla squadra quel carattere battagliero che lo ha sempre contraddistinto in campo per realizzare un miracolo chiamato salvezza. Lo scrive Il Secolo XIX nell'edizione del Levante