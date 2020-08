L'ex Brescia Alfonso: "Accordo col Vicenza? Nessuna offerta concreta"

Lasciato il Brescia, sembrava che per Enrico Alfonso fossero aperte le porte del Vicenza. Ma, come riferisce trivenetogoal.it, il portiere, dalle colonne de Il Giornale di Vicenza, ha così parlato: "Non so da dove sia nata la voce dell’accordo imminente col Vicenza. Tra la società e il mio procuratore c’è stato qualche contatto, ma a oggi ancora non è arrivata alcuna offerta concreta. Non è un segreto che se arrivasse per me sarebbe un’opzione più che gradita: sono vicentino, sono cresciuto tifando per il Lane e poterci tornare con una società importante e un progetto di grandissima prospettiva sarebbe molto stimolante per me”.