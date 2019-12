L'ex Calil: "La Salernitana manca di aggressività"

Intervistato dalle redazioni di GranataCento e TuttoSalernitana nell'ambito della trasmissione "TuttoGranata" in onda ogni giovedì su RadioMpa, l' ex Caetano Calil ha fatto un'analisi interessante soffermandosi sulle critiche rivolte al reparto offensivo: "Quando si subiscono pochi gol è anche merito degli attaccanti che danno una grossa mano, allo stesso modo quando si segna poco la responsabilità è di ogni reparto. Se c'è una identità e ci sono schemi precisi possono segnare tutti, a me sembra che nell'organico ci siano giocatori di un certo livello che hanno fatto bene dappertutto. La Salernitana manca di aggressività ed incisività, talvolta sembra quasi che si accontenti di non subire. Mi sembra un limite di tutto il calcio italiano, è necessario adattarsi alle novità e alla modernità. I risultati si ottengono facendo gol".

Calil insiste su questo concetto approfondendo la sua disamina tattica: "I centrocampisti devono accompagnare la manovra offensiva, quando arriva un cross dal fondo ci devono essere almeno quattro calciatori in area di rigore altrimenti non segni. Vedo fasi difensive con 7-8 elementi, poi in attacco c'è sempre l'inferiorità numerica e questa cosa non mi piace affatto. Come ho detto prima il gioco è cambiato negli anni e ogni allenatore deve adattarsi: gli esterni devono spingere, le mezz'ali hanno l'obbligo di trovarsi a ridosso dell'area avversaria, gli attaccanti vanno messi in condizione. E' nel complesso che qualcosa non funziona. Non sto seguendo tanto la Salernitana perchè giochiamo quasi sempre in contemporanea (tesserato con la Paganese ndr), ma a mio avviso la rosa ha caratteristiche offensive che non vengono sfruttate a dovere. La qualità non manca, ma chi può fare la differenza deve essere gettato nella mischia. Voglio fare i complimenti a Micai che sta disputando un grande campionato, le sue parate hanno dato un grosso contributo".