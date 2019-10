L'ex Maniero: "Con Recoba fu Serie A. Spero il Venezia faccia l'impresa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i calciatori che portarono il Venezia in A nella stagione 1998-99 c'è anche Filippo Maniero, che allora guidò l’attacco arancioneroverde fino alla promozione, e che ora parla proprio di quella stagione ai canali ufficiali del club: "L’inizio del campionato è stato traumatico sia dal punto di vista personale che di squadra, non riuscivamo a fare quello che dovevamo. L’anno precedente il Venezia aveva vinto il campionato di Serie B e ci trovavamo catapultati in una Serie A di altissimo livello. Fino a dicembre è stata durissima, abbiamo fatto un brutto girone di andata, la prima vittoria è giunta solo alla nona partita contro la Lazio e questo testimonia le difficoltà che avevamo. Poi le cose sono iniziate a girare, e grazie anche all’arrivo di Recoba abbiamo fatto un grande girone di ritorno, nel quale per punti conquistati solo le primissime squadre sono riuscite a far meglio di noi".

Con una nota poi al presente: “Son felice nel vedere che le cose stanno andando bene, quando vedo le mie ex squadre giocare nelle categorie più importanti come la Serie A e la Serie B non può che farmi piacere e spero che il Venezia possa tornare un giorno in massima serie, anche se non è certo una impresa facile per nessuno”.