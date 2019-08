L'ex Menichini sulla Salernitana: "Può competere per le prime posizioni"

© foto di tuttoSALERNITANA.com

Nonostante una salvezza che profumava quasi di miracolo, mister Leonardo Menichini non è stato confermato sulla panchina della Salernitana. Club che però continua a seguire a distanza (adesso allena la Primavera della Lazio), come conferma dalle colonne de Il Mattino: "Dico solo che la società ha fatto le sue scelte, non voglio polemizzare. I fatti sono noti a tutti. Rimane un pizzico di rammarico ma... va bene così, la vita continua. Nessuno potrà togliermi la gratificazione del popolo, non ci sono soldi o contratti che possono pareggiare queste soddisfazioni. A Salerno ho capito quante cose positive il calcio ti può dare. All'Arechi tornerò certamente presto, da spettatore. Repulisti generale? L'annata scorsa è stata pesante, capisco la società che avrà avuto i suoi motivi per prendere alcune decisioni su certi giocatori. Non si può dire adesso se sia giusto o meno: di certo, Lotito sta allestendo una buona squadra, arriveranno altri elementi, ma gli acquisti fatti testimoniano buone intenzioni. Può competere per le prime posizioni".