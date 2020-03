L'ex Venezia Geijo: "Fu brutto lasciare a causa di una persona che non c'entrava col club"

"Chi se ne frega del calcio, oggi bisogna dare tutto per aiutare medici, ospedali e chiunque sia in prima linea per fronteggiare l'emergenza": parola dell'ex Venezia Alexandre Geijo, oggi attaccante dell'Atletico Sanluqueño, formazione della Serie B spagnola.

Il giocatore, dalle colonne de Il Gazzettino, dopo un lungo excursus sull'emergenza sanitaria che anche la Spagna sta vivendo, ripercorre gli anni in Laguna, sua ultima esperienza italiana: "Anche ieri mi sono sentito con Fabiano, Pinato, Cernuto, adesso che c'è questa emergenza sarò ancora più in contatto con loro e molti altri perché preoccupazione e amicizia sono reciproche. In arancioneroverde ho vissuto due anni e mezzo fantastici, è stato brutto uscire così 12 mesi fa per colpa di una persona che non c'entrava nulla col Venezia. Perché comunque con la società, che so avere un nuovo presidente al posto di Tacopina, non c'è mai stato alcun problema".