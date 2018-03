L'occasione per svoltare. Parma e un azzardo che vale la pena fare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una gara che ha il sapore della svolta quella di questa sera ad Avellino per il Parma di Roberto D'Aversa. Complice lo stop a sorpresa del Bari ad Ascoli il club ducale si ritrova con la "palla in mano" per agganciare proprio i pugliesi in classifica. Tre punti al 'Partenio' per Lucarelli&C sarebbero anche un segnale forte a tutta la parte alta della classifica. Ma cosa serve per riuscirci? Magari una mossa a sorpresa. Nelle ultime 10 giornate il Parma ha avuto un rendimento tutt'altro che continuo: 4 vittorie, altrettante sconfitte e due pareggi. Un cammino claudicante che, infatti, ha portato i gialloblu ai margini della zona playoff, senza mai riuscire a dare l'impressione di poter dare una sterzata alla stagione. Perché, allora, non tentare l'esperimento del doppio centravanti? Calaiò-Ceravolo sono due uomini d'area di rigore, due attaccanti che vivono per il gol, due protagonisti degli ultimi sedici metri. I metri decisivi. Perché non provare? Perché non cercare l'azzardo nel momento che può dare la svolta? In fondo, ogni lasciata è persa.