La B ricorre al CdS. Si gioca, ma campionato resta a rischio blocco

18.19 - Pochi minuti prima di Balata, ha parlato a Rai Radio 1 Sport il prossimo presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: "Chiedo a Balata che la Serie B si fermi. Mi preoccupa molto come spiegare ai bambini il motivo per il quale gli stadi ieri erano chiusi: molte persone sono...

Le probabili formazioni di Cittadella-Brescia - Out Donnarumma

Le probabili formazioni di Ascoli-Carpi - Assenze pesanti per Vivarini e Castori

Le probabili formazioni di Crotone-Padova - Gara già decisiva per Stroppa

Le probabili formazioni di Frosinone-Empoli - Ultima chiamata per Longo?

Le probabili formazioni di Sampdoria-Sassuolo - Boateng out, chance per Djuricic

Le probabili formazioni di Venezia-Hellas Verona - Dubbi per Zenga e Grosso

Le probabili formazioni di Roma-CSKA Mosca - Kolarov dal 1', out Pastore

Le probabili formazioni di Manchester United-Juventus - Out Mandzukic

Le probabili formazioni di Barça-Inter - Rafinha dalla panchina, out Nainggolan

Le probabili formazioni di Lokomotiv-Porto - Last call per i russi

Le probabili formazioni di Galatasaray-Schalke 04 – Tante assenze per Terim

Le probabili formazioni di BVB-Atletico - Dubbio avanti per Favre

Le probabili formazioni di Liverpool-Stella Rossa - Mané in forte dubbio

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lazio - Un "derby" per Garcia

La Serie B non ci sta: al termine dell'assemblea di Lega tenutasi oggi a Milano, il presidente Mauro Balata e i 19 club hanno dato mandato al fine di depositare ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione cautelare emessa ieri dal TAR, che aveva sospeso il blocco dei ripescaggi e previsto di fatto il ritorno del format a 22 squadre. La nuova decisione potrebbe arrivare già domani, in caso di esito negativo resta viva l'ipotesi del blocco del campionato cadetto fino al 26 marzo, data della discussione di merito innanzi al TAR.

