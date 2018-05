La classifica della Serie B dopo la 39^: Parma padrone del suo destino

© foto di www.imagephotoagency.it

Ora è tutto nelle mani del Parma: è questa la fotografia della classifica di Serie B dopo le gare della 39^ giornata. I ducali, come del resto il Frosinone rispetto a cui hanno un punto di vantaggio, approfittano dello stop del Palermo e vanno al secondo posto in solitaria: a tre gare dalla fine, sono padroni del loro destino. In ottica playoff, il Foggia e accorcia sul Perugia, ma i cinque punti di distacco sembrano troppi. In coda, la Salernitana non può ancora festeggiare la salvezza aritmetica ma di fatto è la prima squadra fuori pericolo. La matematica non condanna infine Ternana e Pro Vercelli, ma ci siamo quasi.

La classifica della Serie B

Empoli* 78

Parma 66

Frosinone 65

Palermo 64

Venezia 63

Bari 61

Cittadella 61

Perugia 59

Foggia 54

Carpi 51

Spezia 50

Salernitana 48

Brescia 46

Pescara 46

Cremonese 44

Cesena 43

Novara 42

Virtus Entella 41

Avellino 41

Ascoli 41

Ternana 37

Pro Vercelli 37

*= promosso in Serie A