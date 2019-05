© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Lecce manca la possibilità di chiudere il discorso promozione diretta con due turni di anticipo. La formazione salentina resta a quota 63 punti, a più quattro lunghezze sul Palermo. Il Brescia scende in campo alle 18 e, in caso di successo, potrebbe far festa per il ritorno in Serie A. In coda, il Padova aggancia il Carpi mentre il Livorno è in zona playout. Ascoli e Cosenza sono aritmeticamente salvi.

La classifica dopo 36 turni. Brescia*, Lecce 63; Palermo 59; Benevento 56; Pescara 51; Verona 49; Spezia, Cremonese 48; Cittadella, Perugia 47; Cosenza, Ascoli* 43; Crotone 40; Salernitana 38; Livorno 35; Foggia, Venezia 34; Padova, Carpi 29.

*Brescia-Ascoli in campo alle 18.