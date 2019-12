La classifica punisce il Livorno, la cabala no

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La cabala ha dato ragione al Livorno. Per quanto la situazione dei labronici sia nettamente peggiorata, nonostante il pareggio – prezioso – ottenuto sul campo della Cremonese.

Il successo del Trapani sul Chievo Verona, infatti, ha proiettato la squadra toscana all’ultimo posto in classifica in solitaria, -2 dalla penultima posizione, ma una piccola nota statistica si è vista lo stesso: all’esordio, Antonio Filippini, affiancato a mister Roberto Breda in panchina la scorsa settimana, fa punti.

Di solito, tra i professionisti ne aveva fatti tre, stavolta uno, ma comunque un passo è stato mosso. Dopo due anni di giovanili con Brescia e Feralpisalò, Filippini approdò in Serie C con il Lumezzane, battendo 1-2 la Pro Patria in terra bustocca nell'annata 2015-2016 (il tecnico era subentrato alla 23^ giornata) e poi, l'anno successivo, imponendosi 2-0 sul Teramo. Stavolta, ripetiamo, un pari: vedremo se la svolta vera arriverà al “Picchi”.