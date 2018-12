© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si fa decisamente fatica a non definire "impressionante" l'avvio di stagione di Alfredo Donnarumma. Per l'attaccante nativo di Torre Annunziata sono i numeri a definirne chiaramente il rendimento: 13 gol arrivati in 12 presenze e con solo 16 tiri nello specchio della porta. Statistiche impressionati per un giocatore che con l'arrivo di Eugenio Corini in panchina sembra aver trovato la propria consacrazione. Un salto di qualità arrivato proprio sul campo di quella Salernitana che lo aveva sacrificato sull'altare del mercato nell'estate 2017 e che adesso probabilmente si sta mordendo un po' le mani. Una reazione che, forse, trova un omologo in quel di Empoli, col club azzurro che nell'allestire la rosa per la Serie A ha deciso di lasciar partire l'attuale numero nove del Brescia privando Caputo del partner ideale in attacco. Il passato, però, oramai non conta più. Il presente si chiama Brescia. In barba a chi non ci ha creduto davvero.