La continuità prima di tutto. A Pordenone fioccano i rinnovi

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Continuità in attesa dei colpi di mercato. Il Pordenone in vista della prima volta in Serie B della propria storia, e dell’apertura ufficiale della finestra di mercato, punta sulla conferma dei protagonisti della cavalcata che ha portato i neroverdi a mettere in bacheca due titoli (vittoria del Girone B di Serie C e della Supercoppa di Serie C). Michele De Agostini, Gianvito Misuraca e Salvatore Burrai sono infatti solo i primi ad aver prolungato il loro rapporto con il club friulano dando continuità al progetto avviato ormai da un paio di stagioni dalla famiglia Lovisa e finalizzato alla conquista della cadetteria.

I prossimi a firmare col Pordenone saranno Francesco Bombagi, Patrick Ciurria e Daniel Semenzato che in questi giorni stanno incontrando la società per limare gli ultimi dettagli e proseguire assieme. La speranza dei neroverdi è anche quella di poter ancora contare su Leonardo Candellone, cannoniere dell’ultima stagione con 14 reti. Per lui bisognerà però parlare con il Torino proprietario del cartellino anche se sembrano esserci le basi per un rinnovo del prestito che permetterebbe ai neroverdi di non perdere un altro tassello importante dell’attacco – dopo l’addio di Emanuele Berrettoni – e contemporaneamente di far proseguire il percorso di crescita del classe ‘97 in un ambiente che già conosce e dove è apprezzato.

La continuità prima di tutto verrebbe da dire, in attesa che il mercato si accenda e il Pordenone piazzi i primi colpi per inseguire la salvezza.