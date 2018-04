La corsa interrotta di Ciofani. A un solo gol dal record di Santarelli

© foto di Federico Gaetano

Un solo gol per entrare ancor di più nella storia del Frosinone. È quanto manca a Daniel Ciofani per raggiungere Paolo Santarelli come miglior marcatore della storia del club ciociaro in cui milita dal 2013 e ha conquistato da protagonista una storica promozione in Serie A. Purtroppo per il centravanti il fato gli ha remato contro con brutto infortunio che lo terrà fermo per i prossimi due mesi e l'obiettivo da rimandare, mercato permettendo, al prossimo anno. Solo degli eventuali play off potrebbero infatti tenere viva la speranza del calciatore di scrivere il suo nome accanto a quello di Santarelli, sempre ammesso che riesca a recuperare ed entrare in forma per la coda del campionato, cosa niente affatto scontata.

Più probabile che Ciofani debba accontentarsi di chiudere la stagione con 13 gol in campionato (14 in stagione) tanti quanti quelli messi a segno nell'anno della promozione. E chissà che questo non possa essere un segno benaugurante per il club gialloazzurro.