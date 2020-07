La corsa per evitare la C: è il Pescara a rischiare più di tutti. Ma c'è bagarre

Una retrocessione da evitare, e probabilmente anche dei playout da evitare. Con questo obiettivo scenderanno in campo Venezia, Ascoli, Perugia e Cremonese, che dovranno lottare con le unghie e con i denti per centrare quella vittoria che metterebbe i quattro club in posizione... di serenità.

La classifica avulsa, infatti, premia le formazioni citate, e dipana la matassa legata alla bagarre che c'è nella parte bassa della classifica di B. Dove a rischiare più di tutti è il Pescara, che scamperebbe solo la retrocessione diretta solo vincendo il match odierno con il Livorno, visto e considerato che le altre due formazioni a rischio, Juve Stabia e Cosenza, battaglieranno tra loro nell'ultimo turno di campionato: per la formazione abruzzese sarebbero comunque playout, ma a quel punto sarebbe tutto da giocare.