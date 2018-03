La dura legge dell'ex: Litteri in gol, ma nessuna vendetta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Litteri l'aveva detto alla vigilia della sfida - “Ho lasciato un pezzo di cuore a Cittadella, ma ora sono del Venezia e voglio segnare per questo club” - e in gara non si è smentito firmando il primo vantaggio contro i granata spingendo in rete un pallone d'oro servitogli da Geijo, poi autore del gol decisivo nella ripresa. Il centravanti ha ha così confermato quella legge non scritta del calcio che è rappresentata dal gol dell'ex, sempre pronto a punire la squadra in cui ha giocato fino a pochi mesi prima. Per Litteri nessuna esultanza per rispetto agli ex compagni e tifosi, ma la consapevolezza di star ripercorrendo a Venezia quanto di buono fatto nella prima parte di stagione a Cittadella: 5 reti con i granata, 5 per ora con gli arancioneroverdi. La doppia cifra è stata raggiunta e ora mancano appena tre reti per eguagliare i 13 gol segnati nella passata stagione che rappresentano il suo massimo in cadetteria. Visto il ritmo con cui sta andando a segno un obiettivo alla portata di Litteri, acquisto quanto mai azzeccato del mercato di gennaio.