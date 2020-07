La fame di SuperPippo. Tutti i record che il Benevento vuole battere nel finale di stagione

La Serie A è già una certezza per il Benevento del presidente Vigorito. La compagine di Filippo Inzaghi, però, non sembra volersi accontentare della matematica per concludere la stagione. Con sei giornate ancora da disputare i sanniti vogliono puntare anche ad una serie di record statistici per entrare di diritto nella storia della cadetteria. Ecco quali

Record di punti: 87 (attualmente sono 76)

Vantaggio sulla seconda: +27 (attualmente 21)

Vittorie in campionato: 26 (attualmente 23)

Minor numero di sconfitte interne in campionato: 0

Record di gol realizzati: 77 (attualmente 56)

Maggior differenza reti: +43 (attualmente +38)