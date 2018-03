La Gazzetta del Mezzogiorno: "Bari, devi osare di più"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Bari devi osare di più". Pareggio all'ultimo minuto contro la Pro Vercelli per i biancorossi, La Gazzettta del Mezzogiorno sprona così il club pugliese. Sempre battagliero nel primo tempo, deludente nella prima parte di gara: anche se il pari piemontese è arrivato nel finale, infatti, la prima frazione di gioco ha deluso. E, per quanto il Bari resti la squadra che raccoglie di più nei secondi tempi, serve altro per restare agganciati al treno delle prime in classifica.