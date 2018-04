La Gazzetta del Mezzogiorno: "Bari, non ti fermare"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Bari, non ti fermare", scrive questa mattina La Gazzetta del Mezzogiorno in vista della sfida di questa sera con il Palermo. Novanta minuti per provare a costruire un sogno, la squadra di Grosso oggi si gioca la chance di credere fino in fondo alla promozione diretta. Appena 3 lunghezze separano i pugliesi dai siciliani, appaiati al Parma in seconda posizione.