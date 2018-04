La Gazzetta del Mezzogiorno: "Bari, trasforma il rammarico in rabbia"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Grosso: 'Bari, trasforma il rammarico in rabbia'" è il titolo che La Gazzetta del Mezzogiorno ha scelto per presentare la gara del San Nicola di questa sera contro il Novara prendendo in prestito alcune parole della vigilia del tecnico dei Galletti. "Squalifica tramutata in multa e ammonizione con diffida per il tecnico: 'Devo restare vicino al mio gruppo'".