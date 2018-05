La Gazzetta del Mezzogiorno, Bari: "Un -2 che fa malissimo"

© foto di Federico Gaetano

Sulle pagine sportive de La Gazzetta del Mezzogiorno trova spazio, ovviamente, la penalizzazione inflitta dal TFN al Bari. "Un meno 2 che fa malissimo" è il titolo del quotidiano pugliese che poi scrive: "Accolta la tesi della Procura, contributi pagati in ritardo. Inibizione di tre mesi per il presidente Giancaspro, il club barese ricorrerà in appello. Dibattimento giovedì o venerdì. Gli effetti in classifica determinano il sorpasso del Cittadella. I biancorossi disputeranno in trasferta il playoff del 3 giugno".