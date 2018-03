La Gazzetta del Mezzogiorno: "Foggia non ha scelta. Conta solo vincere"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

E' un Foggia completamente diverso quello protagonista in campo in questo 2018. Quello attuale è un Foggia capace di puntare ai playoff. Per riuscirci però serve avere una continuità di rendimento pressoché perfetta. A tal proposito la gara di questa sera col Cesena risulta determinante per le sorti della stagione rossonera. "Foggia non ha scelta. Conta solo vincere" è, non a caso, il titolo de La Gazzetta del Mezzogiorno di quest'oggi in vista del match dello Zaccheria. "Solo così cambierebbero gli obiettivi" ha detto ieri il tecnico rossonero Giovanni Stroppa.