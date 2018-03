La Gazzetta del Mezzogiorno: "Il Bari viaggia fra luci e ombre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel prossimo fine settimana per il Bari è in programma lo scontro diretto in chiave playoff contro il Cittadella. Una gara, quella contro gli uomini di Venturato, che potrebbe rappresentare uno spartiacque importante per i pugliesi, chiamati all'ennesima prova di maturità. Di questo tema parla anche La Gazzetta del Mezzogiorno nel pezzo dal titolo: "Il Bari viaggia fra luci e ombre verso lo spareggio di Cittadella". "Quinto posto - si legge ancora - gioco che non convince e arbitri dispettosi".