La Gazzetta del Mezzogiorno: "Playoff, Foggia sposta il mirino"

Tra salvezza e sogno playoff si disputerà questa sera al 'Liberati' di Terni Ternana-Foggia. Una gara che per i Satanelli di Giovanni Stroppa, in caso di vittoria, potrebbe valere il proseguire il sogno playoff. "Ci serve la continuità di risultati" ha detto Stroppa ieri in conferenza stampa. "Playoff, Foggia sposta il mirino" è il titolo scelto in merito da La Gazzetta del Mezzogiorno.