La Gazzetta dello Sport: "Ascoli, Buzzegoli fa piangere il Bari"

© foto di Federico Gaetano

Apertura delle pagine di Serie B de La Gazzetta dello Sport dedicata all'anticipo di campionato andato in scena ieri sera fra Ascoli e Bari. "All'Ascoli tre punti di platino. Buzzegoli fa piangere il Bari" è il titolo scelto dalla rosea. "Cosmi avvicina la zona salvezza, l'allievo Grosso cade dopo 7 risultati utili consecutivi". "Man of the match" Daniele Buzzegoli autore del gol vittoria.