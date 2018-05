La Gazzetta dello Sport: "Bari, oggi l'appello"

© foto di Federico Gaetano

Giornata importante quella odierna per il Bari. Come riporta La Gazzetta dello Sport il club pugliese chiederà alla Corte Federale d'Appello di annullare e/o revocare la sentenza di condanna emessa in primo grado che ha inflitto alla società due punti di penalizzazione in classifica e inibito per tre mesi il presidente Cosmo Giancaspro.