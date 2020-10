La Gazzetta dello Sport - Reggiana, sei positivi al Covid-19: fra questi anche mister Alvini

vedi letture

Simone Muratore, Gabriel Lunetta, Fausto Rossi e mister Massimiliano Alvini: questi quattro dei sei positivi al Covid-19 della Reggiana. Stando almeno all'indiscrezione lanciata stamani da La Gazzetta dello Sport.

La notizia, che al momento non trova conferme dall'ambiente societario emiliano, fa seguito al comunicato di ieri, attraverso il quale il club ha comunicato che, seguito del giro di analisi previste dal protocollo, sono emerse sei positività nel gruppo squadra: tre tra i giocatori, le altre nello staff tecnico. La Reggiana ha però voluto mantenere massimo riserbo in merito ai nomi dei tesserati, al netto del fatto che questa sera probabilmente qualche "dubbio" sarebbe stato fugato: la squadra sarà infatti impegnata nel match del "Del Duca" di Ascoli, valido per la 4^ giornata del campionato di B, e le assenze avrebbero sicuramente suonato come campanello di allarme.

Ma, fosse per non illuminare ulteriormente le criticità di una rosa già messa in difficoltà dagli infortuni, fosse per il rispetto della privacy dei tesserati, il club ha preferito non dare comunicazioni ulteriori alla nota diramata, che faceva solo appunto sapere una situazione di positività al virus, contenute nel pieno rispetto del protocollo vigente.