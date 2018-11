La Mantia: "Sogno la A col Lecce. Vorrei giocare in coppia con Cassano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite dei microfoni di SoloLecce.it Andrea La Mantia, attaccante arrivato in estate dalla Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua stagione e non solo: "Liverani è ottimo allenatore, ci dara un grande aiuto. Obiettivi? A piccoli passi possiamo arrivare ovunque. La Serie A? Voglio conquistarla con il Lecce. Il gol più bello? Frq quelli segnati quest'anno scelgo quello nel derby contro il Foggia. Il gol che vorrei segnare? Quello della vittoria del campionato. Con chi mi piacerebbe fare coppia in attacco? Con Antonio Cassano".