La Mantia: "Sogno la A col Lecce. Vorrei giocare in coppia con Cassano"

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Oggi
11 Nov Milan-Juventus 0-2
11 Nov Sassuolo-Lazio 1-1
11 Nov Alessandria-Carrarese 2-3
11 Nov Roma-Sampdoria 4-1
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