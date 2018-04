La Nazione: "È fatta davvero, l'Empoli torna in serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Nazione in edicola questa mattina celebra l'Empoli di Andreazzoli che con ben 4 turni di anticipo ha vinto il campionato di serie B e conquistato la promozione nel massimo campionato italiano. "È fatta davvero, l'Empoli torna in serie A", scrive il quotidiano nelle sue pagine sportive. Col Novara non basta Caputo, ma la promozione arriva lo stesso. Corsi: "Cambiare tutto è stata la scelta giusta". Donnarumma: "Un traguardo voluto e meritato".