La Nazione: "Azzurri a caccia di imprese. Ecco tutti i record da battere"

"Azzurri a caccia di imprese. Ecco tutti i record da battere" è il titolo che La Nazione propone quest'oggi in chiave Empoli, con la formazione di Aurelio Andreazzoli oramai prossima alla matematica promozione in Serie A. "Non c'è solo la promozione da conquistare - chiarisce infatti il quotidiano -, ma anche la possibilità di entrare di diritto nella storia della serie cadetta".