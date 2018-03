La Nazione, Empoli: "Krunic non ce la fa. Tocca a Brighi o Lollo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Krunic out per la gara di domani contro la Salernitana al Castellani, parte la corsa al ruolo di lasciato libero dal bosniaco. Di questo parla sulle pagine de La Nazione nel pezzo dal titolo: "Krunic non ce la fa. Tocca a Brighi o Lollo". Sempre sul fronte della formazione rimane in dubbio la posizione di Zajc. Qualora neanche lo sloveno fosse del match è pronto Traore.