La Nazione, Empoli: "Rodriguez e Luperto pronto alla sfida"

© foto di Federico De Luca

Con Veseli e Caputo indisponibili per la gara contro il Venezia per Aurelio Andreazzoli è necessario trovare sostituti che sappiano non far sentire l'assenza dei due. Secondo quanto riportato da La Nazione le preferenze sembrano andare verso Alejandro Rodriguez, per quanto riguarda l'attacco, e Sebastiano Luperto in difesa.