La Nazione: "L'Empoli inizia a fare i conti"

© foto di Federico De Luca

"L'Empoli inizia a fare i conti" è il titolo de La Nazione nel giorno di Cesena-Empoli, match che in caso di vittoria degli azzurri rappresenterebbe un passo in avanti per gli uomini di Aurelio Andreazzoli verso la Serie A. Sul fronte della formazione buone notizie per il tecnico dei toscani: Maietta in difesa e Donnarumma in attacco sono pronti per partire dal 1'.