La Nuova di Venezia e Mestre: "Furia Venezia, Palermo travolto"

Tre a zero il risultato finale. Il Venezia ieri ha superato il Palermo in occasione del 38esimo turno di Serie B, mentre La Nuova di Venezia e Mestre riserva spazio in prima pagina alla formazione di Filippo Inzaghi. "Furia Venezia, travolto il Palermo", il titolo del quotidiano che sottolinea la corsa verso i playoff dei lagunari.