La nuova Serie B. Le formazioni cadette della stagione 2020-2021

vedi letture

Con la finale playoff di ritorno del campionato di Serie B, è andata delineandosi la Cadetteria della stagione 2020-2021: a conquistare la Serie A è stato lo Spezia, che ha avuto la meglio sul Frosinone.

Ai ciociari non è bastato lo 0-1 in terra ligure, poiché era questo il medesimo punteggio che gli uomini di Vincenzo Italiano avevano centrato in Ciociaria: non essendo previsti tempi supplementari e/o rigori in caso di parità (come si è verificata stasera), le Aquile hanno sfruttato il miglior piazzamento in classifica nella regular season.

Ricordiamo che dalla Serie A sono retrocesse Brescia, Lecce e SPAL, mentre dalla C sono salite, come capoliste dei tre gironi, Monza, Vicenza e Reggina, mentre i playoff hanno premiato la Reggiana, quarta promossa di terza serie.

Di seguito le venti squadre partecipanti:

Ascoli

Brescia

Cittadella

Chievo Verona

Cosenza

Cremonese

Empoli

Entella

Frosinone

Lecce

Monza

Pisa

Pescara

Pordenone

Reggiana

Reggina

Salernitana

SPAL

Venezia

Vicenza