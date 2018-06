La Nuova Venezia: "Zampata di Marsura. Dovrà vincere a Palermo"

"Ronaldo lascia il Real" titola Record oggi in edicola. Il quotidiano portoghese non ha dubbi: "Decisione irreversibile del capitano della nazionale portoghese e migliore al mondo. Italia, Francia o Inghilterra le sue possibili destinazioni". La motivazione principale è data dalle...

Fiorentina, inserimento del Nantes per Bruno Gaspar

Napoli, concorrenza delle milanesi per il giapponese Sakai

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 giugno

Juve, Mandzukic e Higuain: ecco quanto serve per strapparli ai bianconeri

Milan: in attesa dell’Uefa, pronti altri due rinnovi

Napoli, verso l'intesa col City per Jorginho: l'addio sblocca il mercato

Road to Russia 2018 - Tutte le rose delle nazionali in gara

Fotonotizia, Cristante a Villa Stuart per le visite con la Roma

Inter, continuano i contatti col Monaco per la cessione di Dalbert

Inter, Spalletti chiama Nainggolan: la Roma non chiude alla cessione

