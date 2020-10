La parabola di Ragatzu. Svincolato dal Cagliari, è il sogno della Serie B e della C

Una carriera che gli non ha mai reso per come avrebbe dovuto: errori di valutazioni, errori di comportamento, coincidenze poco favorevoli… fatto sta che Daniele Ragatzu non si è mai consacrato nell’Olimpo del calcio.

Olimpo dove, almeno per tecnica e tattica, avrebbe meritato di stare.

Non è bastata una stagione in Serie A con il Cagliari, non è bastato non aver mai mal figurato, il classe ‘91 è al momento svincolato, e il suo nome sta nuovamente rimbalzando sul mercato, perché di sicuro è un nome, quello di Ragatzu, che può serenamente essere annoverato tra gli svincolati di lusso. La formazione sarda non ha di fatto esercitato l’opzione per il rinnovo del suo contratto – offerta e domanda non sono mai collimate e non è stato trovato un punto di incontro -, e adesso è tra i calciatori che potrebbero accasarsi da un momento all’altro.

Con Brescia che continua a essere una piazza cui viene accostato: in Lombardia, però, la rosa è al completo, se non ci fossero state uscite in sede di mercato (e non ci sono state) non ci sarebbero state entrate.

Sfumata poi, in estate, la possibilità del suo ritorno a Olbia: l’eventualità del suo approdo in Gallura era infatti legata al rinnovo con il Cagliari.

Un talento ai box. Una buca del calcio italiano.