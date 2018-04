La prima volta di Pillon contro lo Spezia. Di cui è uno degli Immortali

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Può sembrare strano, data la lunghissima carriera di Bepi Pillon, ma da quel pomeriggio del 1988 a Vicenza l'allenatore ora al Pescara non ha mai incontrato da avversario lo Spezia. E sarà certo particolare, specialmente per i meno giovani, vederlo dall'altra parte della barricata visto l'amore reciproco che scorre da ormai trent'anni fra gli Aquilotti e il tecnico che fa parte di quel gruppo di Immortali che con Carpanesi in panchina e Borgo ds scrisse pagine storiche del club ligure a metà anni '80. Un amore nato da un gol in quel di Asti nel settembre dell'85 e che durò 105 gare con la promozione nell'allora C1 che ridiede fiato dopo anni di agonia e con una Serie B solo sfiorata nella stagione 1988/89.