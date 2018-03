La Provincia: "Cremonese con Gomez per arginare il Cittadella"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questo weekend toccherà alla Cremonese affrontare il Cittadella terza forza del campionato. La Provincia, quotidiano di Cremona, in merito titola: "Cremonese con Gomez per arginare il Cittadella". "Allo Zini - si legge - arriva l'ex Venturato con una squadra in salute e terza in classificia. In attacco Brighenti torna a fare la prima punta. Tesser: 'Non dobbiamo concedere spazi'".