La Reggiana ringrazia il Valorugby Emilia: "Tornati in campo anche grazie a voi"

vedi letture

Per favorire il ritorno in campo delle Reggiana nel campionato di Serie B, dopo il focolaio di Covid-19 che ha colpito ben 29 tesserati del club emiliano, tutto il territorio reggiano si è mosso in suo aiuto. Attraverso un post su Facebook infatti la Reggiana ha voluto ringraziare il Valorugby Emilia, squadra cittadina, che ha spostato alcuni appuntamenti programmati presso il CTR per permettere ai giocatori granata di ottenere l’idoneità sportiva necessaria dopo aver avuto il Covid-19. “Il club rugbistico di Reggio Emilia ha permesso ai calciatori granata di svolgere in tempo tutte le visite d’idoneità sportiva necessarie per l’abilitazione post-Covid rinviando nelle giornate precedenti la gara di domenica alcuni appuntamenti programmati per la formazione cadetta presso gli ambulatori del medical partner CTR. - si legge nel comunicato - Un gesto d’aiuto in un momento di difficoltà: vero segno di amicizia reggiana”.