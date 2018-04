La rinascita del Picchio. Merito di Cosmi e del ritrovato Monachello

© foto di Federico Gaetano

Se Perugia, Empoli e Parma brillano per il rendimento in questa fase della stagione nelle zone alte della classifica, lo stesso si può dire per l'Ascoli di Serse Cosmi. Dato per spacciato e già costretto a pensare alla Serie C il gruppo allenato dall'ex tecnico del Trapani dei miracoli di un paio di stagioni fa si è rimesso in corsa. Tre vittorie nelle ultime quattro giornate, con tanto di successo nello scontro diretto contro la Ternana, e la sensazione che la squadra abbia finalmente ritrovato se stessa. Superati i tantissimi infortuni che hanno costellato la stagione dei marchigiani la zona salvezza è tornata a portata di mano grazie anche alle reti e alle prestazioni di un ritrovato Gaetano Monachello. Per la zampata finale, però, servirebbe anche l'apporto di quel Simone Andrea Ganz arrivato a gennaio dal Pescara per cercare di rilanciarsi dopo un anno e mezzo di ombre e poche, pochissime, luci.