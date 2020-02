vedi letture

La rinascita dell'Empoli. Frattesi l'esempio del nuovo corso targato Marino

Quattro gare disputate sotto la gestione di Pasquale Marino e altrettante vittorie per l'Empoli. Gli azzurri dopo una prima parte di stagione tutt'altro che semplice, con ben due esoneri (Bucchi e Muzzi) ha deciso di puntare sul tecnico siciliano per dare una svolta al campionato. Un cambio di rotta perentorio, figlio anche di un mercato di alto livello (Henderson, Fiamozzi, Tutino e La Mantia su tutti) ma anche di una crescita evidente di chi era al 'Castellani' nei mesi scorsi. L'esempio lampante è quello di Davide Frattesi, centrocampista arrivato in estate in prestito dal Sassuolo.

Nelle quattro gare con Marino in panchina il centrocampista dell'Under21 non è solo andato in gol in due partite consecutive ma è anche salito in cattedra con personalità, mettendo in mostre le proprie qualità.

Così come hanno fatto tutti gli altri elementi di una squadra che sembra finalmente convinta delle proprie potenzialità. Ben superiori a quanto la classifica finora raccontava. E adesso, con tredici gare al termine della stagione regolare, l'Empoli sembra essere tornato in corsa per gli obiettivi fissati ad inizio anno. Ad oggi i punti dalla seconda posizione occupata dal Frosinone sono sette. Non propriamente un ostacolo insormontabile.