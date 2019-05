La rivoluzione della Serie B. E potrebbe non essere ancora finita

© foto di Antonio Vitiello

E' stato un pomeriggio di fuoco per la Serie B. Prima la retrocessione del Palermo da parte del TFN (erano le ore 16) per gli illeciti amministrativi della precedente gestione societaria. Una decisione, questa, che aveva portato il Perugia a prendere il posto dei rosanero nella griglia playoff (con avanzamento del Pescara quale testa di serie), mentre nelle zone basse della classifica aveva portato in quota salvezza il Venezia, delineando lo scontro playout fra Salernitana e Foggia.

ALTRO GIRO DI GIOSTRA - Quasi quattro ore dopo un altro ribaltamento di fronte. Il Consiglio di Serie B ha, infatti, sancito la conferma del nuovo quadro playoff, ma al tempo stesso cancellato i playout identificando il Palermo come quarta retrocessa assieme a Foggia, Padova e Carpi.

IL BELLO DEVE ANCORA VENIRE - A questo nuovo quadro, però, manca ancora qualcosa. Il Foggia è infatti in attesa di sapere se il CONI accoglierà, anche solo parzialmente, il ricorso presentato contro la penalizzazione per illeciti amministrativi comminata ad inizio stagione. Una possibilità, questa, che potrebbe riscrivere nuovamente la graduatoria perché, nel caso in cui ai Satanelli venisse restituito un punto, ci troveremmo con tre squadre (Salernitana, Venezia e Foggia) a quota 38 punti. A quel punto prenderebbe campo la classifica avulsa con la Salernitana che risulta essere la peggiore.

Un completo stravolgimento d'orizzonte che potrebbe non essere finito. Dopo un pomeriggio di fuoco chissà cosa ci prospetta il futuro.