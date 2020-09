La Salernitana aspetta Luperini. Ma il centrocampista piace anche al Palermo

Il Collegio arbitrale si esprimerà il 2 ottobre, ma l'esito della discussione sembra andare in una sola direzione: Gregorio Luperini otterrà lo svincolo d'ufficio dal Trapani, che versa in una drammatica situazione societaria, per altro raccontata dallo stesso centrocampista ai microfoni di TMW.

Come è noto, sul giocatore è forte l'interesse della Salernitana, che non sarebbe però l'unico club ad aver messo nel mirino il classe '94: come infatti riferisce il Corriere dello Sport, anche il Palermo è in attesa degli eventi, per tentare l'affondo con il giocatore.

Battere la concorrenza della B non sarà facile, ma tentare...